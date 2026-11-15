Archer Aviation and Joby Aviation: Speculative Plays With Upside Potential and Downside Risk

Investing in Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) right now is a speculative bet on the two leading U.S. electric vertical takeoff and landing (eVTOL) companies. The two stocks have slumped in 2026, down 58% and 40%, respectively, at the time of writing. Do those declines reflect a worsening outlook for the companies, and how could investing in them now work out for investors?

The falling stock prices reflect a combination of certification delays, concerns over funding with interest rates rising, delays in launching services in the Middle East (Joby in Dubai, and Archer in Abu Dhabi) potential future dilution if both need cash, and anecdotal evidence that suggests the early, easy, revenue and cash flow from airport shuttle services might not be as early, easy, or as a large as previously expected.

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