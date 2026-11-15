Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
15.11.2026 16:47:00
Archer Aviation and Joby Aviation: Speculative Plays With Upside Potential and Downside Risk
Investing in Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) right now is a speculative bet on the two leading U.S. electric vertical takeoff and landing (eVTOL) companies. The two stocks have slumped in 2026, down 58% and 40%, respectively, at the time of writing. Do those declines reflect a worsening outlook for the companies, and how could investing in them now work out for investors?
The falling stock prices reflect a combination of certification delays, concerns over funding with interest rates rising, delays in launching services in the Middle East (Joby in Dubai, and Archer in Abu Dhabi) potential future dilution if both need cash, and anecdotal evidence that suggests the early, easy, revenue and cash flow from airport shuttle services might not be as early, easy, or as a large as previously expected.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
03.11.26
|Ausblick: Joby Aviation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Joby Aviation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|4,62
|-4,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.