Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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14.08.2026 12:05:00
Archer Aviation Has Fallen Over 20% and Looks Like a Long-Term Buying Opportunity
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock is down over 20% in 2026 and trades roughly 56% below its 52-week high of $14.60. Those glaring red numbers, however, don't tell you the full story. Indeed, the irony in Archer's recent decline is that, even while it trades in the red, its business has never looked stronger. At its core, Archer Aviation is developing an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft called Midnight.This small electric aircraft is being designed to lift straight off a rooftop and fly you to your destination in about 10 to 15 minutes. If Archer can get Midnight through the FAA's regulatory process, which it has been progressing through steadily, commercialization of this air taxi could unlock untold billions in revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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