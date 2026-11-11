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11.11.2026 06:31:29
Archer Aviation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Archer Aviation hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Archer Aviation -0,200 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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