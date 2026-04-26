Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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26.04.2026 08:50:00
Archer Aviation Is Still Under $7. Here's Whether Long-Term Investors Should Pounce.
Archer Aviation (NYSE: ACHR), a pioneer in the nascent electric vertical takeoff and landing (eVTOL) space, is nearing a turning point.Once just a radically cool idea -- who doesn't want flying taxis? -- Archer is moving out of the ideation phase into a company that could very well put paying passengers into the air before the end of 2026, or in the early months of 2027.Indeed, one might argue that Archer has suddenly become the leader in the eVTOL space after its "Means of Compliance" (MOC) for its Midnight aircraft was 100% accepted by the FAA. Its rival, Joby Aviation (NYSE: JOBY), has been stuck at 97% acceptance of its MOC for about three years. That makes Archer the first U.S. company to achieve this milestone.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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