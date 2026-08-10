Aviation Holdings Group Aktie
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10.08.2026 19:10:00
Archer Aviation Is Under Pressure: Here Is What Investors Should Consider Now
Shares of Archer Aviation (NYSE: ACHR), a developer of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, have declined more than 30% over the past 12 months. Let's see why its stock is under pressure, and if it's smarter to buy or sell it today.Archer's Midnight eVTOL can carry a single pilot and four passengers, travel up to 100 miles on a single charge, and reach a maximum speed of 150 miles per hour. It expects its eVTOLs to gradually replace helicopters for short-range air-taxi services, but the Federal Aviation Administration (FAA) hasn't approved their first commercial flights in the U.S. yet. Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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