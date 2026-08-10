Aviation Holdings Group Aktie
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10.08.2026 23:10:01
Archer Aviation Just Bought a $200 Million Defense Business From Boeing -- by Giving Up 20% of the Company
Archer Aviation (NYSE:ACHR) said Monday it has agreed to buy three businesses from Boeing -- Wisk Aero, SkyGrid, and Insitu. Archer is paying with stock instead of cash, with Boeing receiving newly issued Archer shares equal to 19.75% of the Class A shares outstanding immediately before the deal closes.The biggest of the three by revenue is Insitu, a military drone business that Archer says is profitable. Insitu brings in more than $200 million in annual sales, which dwarfs Archer's own annual revenues in the singly digit millions.Investors seemed to like the news, with Archer stock finishing Monday up more than 11%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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