Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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16.03.2026 14:39:00
Archer Aviation Just Slapped a Countersuit on Rival Joby. Here's How It Could Affect the Air Taxi Rivals' Stock.
If Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY) were a hot celebrity couple instead of a couple of hot aviation stocks, the tabloids would be ablaze with the news.In November, Joby sued its fellow maker of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, alleging corporate espionage. Archer's chief legal and strategy officer released a statement refuting the claim, but the company didn't officially respond in court... until now. On Monday, Archer hit back at Joby with a countersuit accusing Joby of defrauding the U.S. government and its competitors and of having secret ties to the Chinese government.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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