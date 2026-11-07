Aviation Holdings Group Aktie
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07.11.2026 12:45:00
Archer Aviation Said It Has More Than $6 Billion in Orders. What Does That Actually Mean for Investors?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is angling to become the top player in the fledgling electric vertical take-off and landing (eVTOL) market. As a category of aircraft, eVTOLs could offer big advantages, including requiring smaller launching footprints needed for takeoff, lower noise profiles, less complex engines that require less maintenance, and improved safety.
While the broader eVTOL market has plenty of promise over the long term, that hasn't stopped Archer Aviation stock from struggling over the last year. The company's share price has fallen roughly 62% across the stretch and is now down 70% from its high, pushing the company's market capitalization down to roughly $3.2 billion.
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