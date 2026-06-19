Aviation Holdings Group Aktie
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19.06.2026 20:55:00
Archer Aviation Stock: Buy, Sell, or Hold?
If you grew up watching The Jetsons, your idea of the future probably looked something like aerial cars zipping through cities, video-chat, androids, and flat-screen TVs. Surprisingly, reality has caught up to The Jetsons in many ways, yet one of its most iconic technologies -- flying cars -- largely remains in the realm of science fiction.For now, at least.Archer Aviation (NYSE: ACHR) is one of several aviation companies trying to make a version of flying cars real. Its Midnight aircraft is an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) craft designed to fly passengers above congested city streets at speeds approaching 150 miles per hour. Although the aircraft looks like a drone converted into a helicopter, it's designed to be quieter, cleaner, and more efficient for short urban hops in crowded cities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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