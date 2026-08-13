Archer Aktie

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WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

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13.08.2026 18:57:47

Archer Aviation Stock Has Surged 45% in the Past Month. Should You Buy Into the Rally?

Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock has been red-hot of late. For much of the year, it's been doing poorly, but there have been some recent developments, including a deal to acquire multiple businesses from aircraft giant Boeing, which appear to have sparked renewed interest in this electric vertical takeoff and landing (eVTOL) company.In just the past month, the stock has soared an incredible 45%. The big question is: has it risen too much too quickly, or can there still be more room for Archer's stock to rise even higher?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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