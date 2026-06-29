Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.06.2026 17:52:02
Archer Aviation Stock Hits a New 52-Week Low. Is Now the Time to Buy?
On Monday, Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock fell to a new 52-week low. It has declined by nearly 40% since the start of the year, and it's now down close to 70% from its high of $14.62. It was a hot buy a few years ago, but the excitement around the electric vertical take-off and landing (eVTOL) stock has cooled off significantly.However, for long-term investors, could this prove to be a blessing in disguise? Could now be an opportune time to buy low on Archer and just hang on for the long haul?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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