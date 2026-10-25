Archer Aviation Stock Is Down 50%. Is Now Finally the Time to Buy?

Like the up-and-down motions of the aircraft it's trying to build, Archer Aviation (NYSE: ACHR) has dropped vertically in 2026. It started the year at about $8 a share. It now trades at less than $4.

Of course, no one said this would be easy: Archer is trying to build a business in an industry that is still taking shape. It is also working hard to certify a new type of aircraft -- an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) craft -- whose commercial potential remains largely untested.

So, down over 50%, is Archer a compelling buy?

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