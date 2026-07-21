Aviation Holdings Group Aktie
|
21.07.2026 22:30:01
Archer Aviation Teams Up With Anduril For New Attack Aircraft
If you thought Archer Aviation (NYSE:ACHR) was only building flying taxis, you might want to think again.On July 20, Archer and defense company Anduril unveiled an autonomous VTOL aircraft platform, with a defense variant, “Thunder", also introduced. Since late 2024, both companies have been jointly developing technology for the vertical takeoff and landing (VTOL) sector. While “Thunder” is a defense variant, Archer says it will announce the platform’s first commercial customers later this week. The importance of this platform for Archer cannot be overstated. The company is not generating meaningful revenue, and Midnight, its flagship electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, still lacks FAA type certification. If, however, it can turn the Anduril platform into firm orders, it could create a path to meaningful revenue while Midnight continues working through the certification process. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aviation Holdings Group Inc
Analysen zu Aviation Holdings Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.