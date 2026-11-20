At the time of this writing (around noon on Nov. 16), Archer Aviation (NYSE:ACHR) stock is trading below $4 a share. That's a seemingly remarkable price for a company with ambitions to revolutionize urban transportation, especially considering its stock was flying high in the double digits just last year.

But is today's share price really a bargain? And if so, could a $5,000 investment today be enough to set you up for life?

Archer is developing an electric air taxi, which it calls Midnight. It doesn't have regulatory approval to fly its eVTOL (electric vertical takeoff and landing) commercially (no one has that certificate in the U.S.), but it is widely considered one of the frontrunners in this nascent industry.

Continue reading