Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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20.09.2026 13:47:00
Archer Aviation Trades Near $5. Could a $5,000 Investment Set You Up for Life?
Consider this: $14.62 is about the price of a decent lunch, or, if you're at the airport, barely enough for a sandwich. It also happens to be Archer Aviation's (NYSE: ACHR) 52-week stock price high.
Archer now trades for about $5 a share. If you had invested $5,000 in Archer at its high, you'd be looking at about $1,837 today. And if you invest $5,000 in Archer at today's price, there's a chance you'll be looking at a similarly disappointing result.
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