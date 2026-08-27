Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
|
27.08.2026 22:07:01
Archer Aviation vs. Firefly Aerospace: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?
The future of transportation is moving beyond the ground as new technologies aim to conquer the skies. Should you invest in Archer Aviation Inc (NYSE:ACHR) or Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) for your portfolio?Archer focuses on electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles for urban air mobility, while Firefly provides launch services and lunar landers for the space industry. Both represent a high-growth, high-risk frontier that attempts to commercialize breakthrough aerospace technologies for government and commercial clients.Archer Aviation designs and builds electric aircraft for short-distance travel, aiming to replace long car commutes with quiet, emission-free flights. The company operates among industrial stocks, targeting major metropolitan areas like Los Angeles and the United Arab Emirates. Its strategy relies on high-profile partnerships, including a conditional purchase agreement with United Airlines for up to $1.5 billion in aircraft. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since the deal depends on FAA certification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Aviation
|
09.08.26
|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Atlas Crest Investment A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Firefly AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Archer Aviation
|5,10
|0,99%
|Firefly AB
|17,05
|-3,13%
|Firefly Aerospace Incorporation
|19,01
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.