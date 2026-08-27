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WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428

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27.08.2026 22:07:01

Archer Aviation vs. Firefly Aerospace: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?

The future of transportation is moving beyond the ground as new technologies aim to conquer the skies. Should you invest in Archer Aviation Inc (NYSE:ACHR) or Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) for your portfolio?Archer focuses on electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles for urban air mobility, while Firefly provides launch services and lunar landers for the space industry. Both represent a high-growth, high-risk frontier that attempts to commercialize breakthrough aerospace technologies for government and commercial clients.Archer Aviation designs and builds electric aircraft for short-distance travel, aiming to replace long car commutes with quiet, emission-free flights. The company operates among industrial stocks, targeting major metropolitan areas like Los Angeles and the United Arab Emirates. Its strategy relies on high-profile partnerships, including a conditional purchase agreement with United Airlines for up to $1.5 billion in aircraft. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since the deal depends on FAA certification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Archer Aviation 5,10 0,99% Archer Aviation
Firefly AB 17,05 -3,13% Firefly AB
Firefly Aerospace Incorporation 19,01 -0,45% Firefly Aerospace Incorporation

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