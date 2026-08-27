Archer Aviation Aktie

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WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023

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27.08.2026 23:30:01

Archer Aviation vs. GE Aerospace: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

As the aviation industry balances between traditional power and electric innovation, investors face a stark choice. Deciding between Archer Aviation Inc (NYSE:ACHR) and GE Aerospace (NYSE:GE) requires choosing between future disruption and established dominance.Archer Aviation is building a future of urban air mobility with electric vertical takeoff aircraft, while GE Aerospace is focused entirely on its aerospace engine business after the old General Electric split into three businesses, the other two being GE Vernova (NYSE:GEV) and GE Healthcare Technologies (NASDAQ:GEHC). This comparison explores which path offers the better risk-adjusted profile for your portfolio as the industry evolves.In its latest annual report, Archer noted it employed approximately 1,160 full-time workers at the end of 2025. The company primarily sells electric vertical takeoff and landing aircraft for urban markets, making a name for itself among defense stocks through its work with the U.S. Air Force. Its customer base includes United Airlines (NASDAQ:UAL), and it recently expanded its portfolio by acquiring subsidiaries from Boeing Co (NYSE:BA).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Archer Aviation 5,10 0,99% Archer Aviation
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 71 325,00 2,11% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

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