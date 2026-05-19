Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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19.05.2026 22:03:15
Archer Aviation vs. Joby Aviation: Comparing Early Revenue Generation Trends
The opportunity to end congestion on major city freeways is massive. Archer Aviation (NYSE:ACHR) and Joby Aviation (NYSE:JOBY) are positioned to be leaders in what some estimate could be a $1 trillion industry in the next two decades.Over the last two years, shares of Joby Aviation are up 98%, outpacing Archer’s 61% gain. Joby is ahead of Archer in building a revenue base, but that doesn’t mean all that much at this point. Both companies are still in the early stages of gaining federal certifications to significantly scale their flight services.Archer Aviation primarily designs, develops, manufactures, and operates electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft to carry passengers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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