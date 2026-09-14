Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

Joby Aviation Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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14.09.2026 08:05:00

Archer Aviation vs. Joby Aviation: This 1 eVTOL Stock Has The Better Balance Sheet

The two primary electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft stocks are Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY). They're locked in a tight -- and unfriendly -- race to receive FAA certification for their eVTOL designs.

There's no way to know which company will receive its certification first, or at all. Until then, we have to rely on their quarterly financial reports to determine which one is in better shape.

So, does Archer or Joby have the best balance sheet right now? It was a close contest, but one company won out in the end.

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