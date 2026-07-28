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QuantumScape Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

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28.07.2026 20:47:01

Archer Aviation vs. QuantumScape: Which EV Stock Is a Better Buy in 2026?

The race to revolutionize transportation is heating up between electric flight and solid-state batteries. Choosing between Archer Aviation (NYSE:ACHR) and QuantumScape Corp(NASDAQ:QS) requires understanding which high-stakes technology is closer to reality.Archer Aviation aims to transform urban mobility with its electric vertical takeoff and landing aircraft, while QuantumScape focuses on the battery technology that could power the next generation of electric vehicles. Both companies operate in pre-revenue or early-revenue stages, making them speculative bets on the future of transportation and clean energy storage.Archer Aviation specializes in electric vertical takeoff and landing aircraft, focusing on its Midnight model for urban air-taxi services. The company maintains a conditional purchase agreement with United Airlines (NASDAQ:UAL) for up to $1 billion in aircraft and works with the U.S. Air Force. Customer concentration like this adds risk, as does its expansion into defense stocks through a collaboration with Anduril Industries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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