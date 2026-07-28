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Rivian Automotive Aktie

Rivian Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

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28.07.2026 20:18:01

Archer Aviation vs. Rivian Automotive: Which EV Vehicle Stock Is a Better Buy in 2026?

As we look toward the future of transport, investors are weighing the potential of Archer Aviation (NYSE:ACHR) against the established electric vehicle production of Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN).Archer is focused on the emerging electric aviation market through urban air taxi services, whereas Rivian is a manufacturer of electric consumer and commercial trucks. Both companies are navigating the capital-intensive transition from development to high-volume commercial scaling.Archer builds electric vertical takeoff and landing aircraft for urban air mobility and plans to operate its own air-taxi networks. It is a high-profile player among industrial stocks moving toward electrification. Partners like United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) have placed conditional orders, though such customer concentration adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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