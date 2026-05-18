Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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18.05.2026 17:32:00
Archer Aviation's $700 Million Cash Burn Is Preventing Its Liftoff
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has fallen roughly 50% from its 52-week high reached in October. The optimism that drove the stock over $14 per share has been replaced by the reality of its cash consumption. The company is developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft but has yet to generate meaningful revenue. With a quarterly cash burn of around $180 million, Archer can't afford prolonged delays in FAA certification. It has around $1.8 billion in liquidity, giving it a modest runway before shareholders face further dilution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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