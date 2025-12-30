Archer Aktie
Archer Aviation's 2025 Progress Was Real -- But the Hardest Part Still Lies Ahead
Archer Aviation (NYSE: ACHR) entered 2025 carrying enormous expectations. The company sits at the center of the flying taxi narrative, promising electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft that could transform short-distance urban travel. For years, investors heard about vision and potential. In 2025, Archer finally delivered something more tangible: execution.But while the company made its most credible progress to date, it remains firmly in the pre-commercial phase. For investors, 2025 clarified both Archer's promise and its risks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
