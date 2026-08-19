LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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19.08.2026 08:12:13
Archer Aviation's Chief Legal Officer Sells Over 50,000 Shares. What Does That Mean for Investors?
Eric Lentell, Chief Legal and Strategy Officer of Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR), sold 52,762 shares of Class A Common Stock on August 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.41); post-transaction value based on August 17, 2026 market close ($6.39).Archer Aviation is an early stage aerospace manufacturer headquartered in San Jose with approximately 1,160 employees, focused on commercializing electric vertical takeoff and landing aircraft for urban air mobility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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