Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
03.09.2026 19:57:38
Archer Aviation's Chief Strategy Officer Dumped 54% of His Direct Holdings in August
Eric Lentell, Chief Strategy Officer at Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR), sold 100,000 shares of Class A Common Stock on August 20, 2026 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.31); post-transaction value based on August 20, 2026 market close ($6.09).Archer Aviation is a pre-revenue aerospace company focused on developing next-generation urban air mobility solutions through electric vertical takeoff and landing aircraft technology. With a market cap of $4.6 billion and based in the San Jose area, the company is positioned at the forefront of the emerging eVTOL sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Archer Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|123,74
|16,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.