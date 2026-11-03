Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
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03.11.2026 12:10:35
Archer-Daniels-Midland Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Archer-Daniels-Midland (ADM) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $821 million, or $1.70 per share. This compares with $108 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Archer-Daniels-Midland reported adjusted earnings of $858 million or $1.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $22.335 billion from $20.372 billion last year.
Archer-Daniels-Midland earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $821 Mln. vs. $108 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $0.22 last year. -Revenue: $22.335 Bln vs. $20.372 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.50 To $ 5.80
Guidance is adjusted EPS
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