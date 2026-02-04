|
04.02.2026 06:31:28
Archer Daniels Midland hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Archer Daniels Midland hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Archer Daniels Midland einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Archer Daniels Midland in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,56 Milliarden USD im Vergleich zu 21,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,23 USD. Im Vorjahr waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Archer Daniels Midland im vergangenen Geschäftsjahr 80,27 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Archer Daniels Midland 85,50 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
