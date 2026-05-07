Archer Daniels Midland: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Archer Daniels Midland veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 20,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at