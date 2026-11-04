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04.11.2026 06:31:28
Archer Daniels Midland stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Archer Daniels Midland ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Archer Daniels Midland die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Archer Daniels Midland im vergangenen Quartal 22,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Archer Daniels Midland 20,39 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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