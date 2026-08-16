Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
16.08.2026 18:47:00
Archer Guided to a $200 Million Quarterly Loss. It Has About $1.6 Billion.
Archer Aviation (NYSE: ACHR) reported its second-quarter results on Monday, and the two numbers that matter most sit at opposite ends of the release. The air taxi maker expects an adjusted EBITDA loss of $170 million to $200 million for the third quarter. And it closed out June holding $1.56 billion in cash, cash equivalents, and short-term investments.Set one number against the other and the arithmetic is simple: At the top of that guidance, Archer's money covers roughly two more years of losses. What has to happen inside them?After all, this is a company still almost entirely ahead of its revenue. Second-quarter sales were $5 million, mostly from operating Hawthorne Airport in Los Angeles, against a net loss of $263 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Archer Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.