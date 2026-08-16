Archer Aktie

Archer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

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16.08.2026 18:47:00

Archer Guided to a $200 Million Quarterly Loss. It Has About $1.6 Billion.

Archer Aviation (NYSE: ACHR) reported its second-quarter results on Monday, and the two numbers that matter most sit at opposite ends of the release. The air taxi maker expects an adjusted EBITDA loss of $170 million to $200 million for the third quarter. And it closed out June holding $1.56 billion in cash, cash equivalents, and short-term investments.Set one number against the other and the arithmetic is simple: At the top of that guidance, Archer's money covers roughly two more years of losses. What has to happen inside them?After all, this is a company still almost entirely ahead of its revenue. Second-quarter sales were $5 million, mostly from operating Hawthorne Airport in Los Angeles, against a net loss of $263 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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