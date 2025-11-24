Archer Petroleum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Archer Petroleum hat am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Archer Petroleum ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Archer Petroleum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 16,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at