Archer Petroleum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Archer Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,53 Prozent auf 9,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Archer Petroleum 11,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at