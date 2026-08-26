Archer Petroleum stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archer Petroleum gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at