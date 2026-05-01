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01.05.2026 06:31:29
Archer Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Archer Petroleum hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 17,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Archer Petroleum 15,1 Millionen CAD umgesetzt.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 62,64 Millionen CAD – ein Plus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Archer Petroleum 55,83 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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