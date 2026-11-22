Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
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22.11.2026 19:15:01
Archer’s Anduril Drone Begins Full-Scale Flight Tests in 2027. Here’s Why Defense Could Be Worth More Than Air Taxis.
Air taxis may attract headlines, but Archer Aviation's (NYSE:ACHR) biggest opportunity could lie beyond commercial passenger flights. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft developer has teamed up with defense technology company Anduril to develop hybrid-electric VTOL aircraft, with Thunder's first flight planned for 2027.
For investors, Thunder's debut reveals another side of the Archer story: a defense business that could eventually outgrow its commercial air-taxi operation. Here's why Archer's military push is worth a closer look.
Image source: The Motley Fool.
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