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16.09.2026 06:31:29
Archicom sp z oo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Archicom sp z oo hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,33 PLN. Im letzten Jahr hatte Archicom sp z oo einen Gewinn von 0,530 PLN je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 257,9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 303,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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