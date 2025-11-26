|
Archicom sp z oo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Archicom sp z oo hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 PLN je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 198,5 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 242,3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
