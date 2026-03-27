Archicom sp z oo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Archicom sp z oo hat sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,730 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Archicom sp z oo 438,3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 151,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 174,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,79 PLN gegenüber 2,06 PLN je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Archicom sp z oo im vergangenen Geschäftsjahr 961,65 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Archicom sp z oo 742,03 Millionen PLN umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,71 PLN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,04 Milliarden PLN taxiert.

Redaktion finanzen.at