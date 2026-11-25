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25.11.2026 06:31:29
Archicom sp z oo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Archicom sp z oo hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,98 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 128,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 453,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 198,5 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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