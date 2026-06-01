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01.06.2026 06:31:29
Archidply Decor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Archidply Decor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Archidply Decor -0,010 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 116,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,3 Millionen INR umgesetzt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 463,32 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 519,66 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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