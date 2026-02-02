Archidply Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Archidply Industries hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,880 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent auf 1,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at