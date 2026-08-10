Archidply Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Archidply Industries hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,290 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at