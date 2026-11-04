Archidply Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Archidply Industries präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Archidply Industries 1,33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,98 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at