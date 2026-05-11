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11.05.2026 06:31:29
Archidply Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Archidply Industries hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,62 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Archidply Industries ein EPS von -3,700 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 6,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,50 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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