Archies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Archies ließ sich am 29.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Archies die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,55 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Archies ein EPS von 0,720 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 218,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,430 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Archies 800,77 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 858,58 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at