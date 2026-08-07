Archimedes Tech SPAC Partners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Archimedes Tech SPAC Partners hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 61,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Archimedes Tech SPAC Partners 42,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at