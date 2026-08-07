Archimedes Tech SPAC Partners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Archimedes Tech SPAC Partners hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at