Archimedes Tech SPAC Partners II stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Archimedes Tech SPAC Partners II hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,600 USD beziffert, während im Vorjahr -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at