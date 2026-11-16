Archimedes Tech SPAC Partners II vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Archimedes Tech SPAC Partners II gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Archimedes Tech SPAC Partners II ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at