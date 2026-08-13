Archit Organosys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Archit Organosys hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 INR. Im Vorjahresviertel hatte Archit Organosys 0,990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Archit Organosys im vergangenen Quartal 370,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Archit Organosys 332,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at